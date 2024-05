17-jarige man mishandelt eigen moeder om Wi-Fi code

De politie in Suriname heeft een 17-jarige jongeman aangehouden voor mishandeling van zijn eigen 43-jarige moeder.

De zoon P.V. vroeg zijn moeder naar haar WiFi code. Toen zij hem voorhield dat zij geen internet heeft, probeerde hij de telefoon uit haar hand weg te nemen. Daarbij bracht de verdachte zijn moeder met gebalde handen, vuistslagen toe op haar rug en hoofd.

Na zijn daad liep hij weg en deed de moeder aangifte op het politiebureau. Op aanwijzing van de aangeefster werd de verdachte in zijn woonomgeving aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Naar zeggen van de aangeefster vertoont haar zoon al enige tijd afwijkend en agressief gedrag tegenover haar en de familie. Een zus van de moeder heeft meermalen gesprekken gevoerd met de verdachte zonder het gewenste resultaat.

De moeder gaf verder aan dat de verdachte haar steeds weer mishandeld en aangeeft haar te zullen vermoorden, meldt het Korps Politie Suriname.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte P.V. hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Vanwege zijn jeugdige leeftijd is de zaak overgedragen aan de politie van Jeugdzaken.