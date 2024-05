Voorzitter Stichting Jongeren voor een Stabiele Toekomst bezoekt AWJ-minister

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op donderdag 16 mei in het kader van zijn opendeurbeleid, Carlo Renfrum, voorzitter van de Stichting Jongeren voor een Stabiele Toekomst ontvangen.

Renfrum heeft bij deze gelegenheid aandacht gevraagd voor de zorgpunten van de stichting, die zich sterk maakt voor ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren, in het bijzonder kansarme- en probleemjongeren in Suriname. Hiertoe wenst hij een stuk land in Coronie in te zetten voor een Boys Ranch met scholings- en vaktrainingsfaciliteiten voor jongeren in Coronie, Saramacca en Nickerie.

De voorzitter beschikt reeds over het bedoeld stuk land, echter dient de formalisatie van de titel nog te worden gerealiseerd. Hiervoor heeft hij de bewindsman gevraagd zijn invloed aan te wenden bij zijn desbetreffende collega ministers.

Minister Mac Andrew heeft aangegeven dat het ministerie zich inzet voor het welzijn van de Surinaamse jeugd, waaronder kansarme- en risicojongeren, die veelal middels landelijke training en vakscholing, skills worden bijgebracht, waardoor zij betere perspectieven hebben op een baan.

De bewindsman heeft de zorgpunten van de stichting aangehoord en aangegeven, dat hij bij zijn collega ministers aandacht hiervoor zal vragen.