Suriname kijkt uit naar voortzetting en versterking van solide relatie met Cuba

De historische relatie tussen Suriname en Cuba is versterkt door politieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied, met name binnen Caricom. “Suriname kijkt uit naar het voortzetten en versterken van de solide relatie met de regering en het volk van Cuba”, zo sprak minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) tijdens de herdenking van de 45e verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Cuba.

Hierbij waren ook aanwezig ambassadeur Fakri Rodriguez Pinelo van Cuba, alsook leden van het corps diplomatique en andere hoogwaardigheidsbekleders. Op vrijdag 17 mei is de aftrap geweest van een reeks activiteiten die gepland zijn om deze mijlpaal te vieren. De komende weken zullen er nog meer activiteiten plaatsvinden.

Sinds 31 mei 1979 onderhoudt de regering van Suriname een nauwe relatie met Cuba, gebaseerd op diplomatie en wederzijdse samenwerking. “Met een terugblik op de afgelopen 45 jaar is het tijd om ons langdurige partnerschap te koesteren en te erkennen hoe het onze landen heeft verenigd in diverse sectoren zoals onderwijs, landbouw en gezondheidszorg”, onderstreepte minister Ramdin.

Een van de meest waardevolle aspecten van de samenwerking is volgens hem de educatie en training van Surinaamse studenten in Cuba. “Dit initiatief draagt bij aan de ontwikkeling van Suriname door hoogwaardig onderwijs toegankelijk te maken voor onze jeugd”, aldus de minister.

In het licht van de Covid-19-pandemie benadrukte minister Ramdin de onschatbare humanitaire steun die Cubaanse medische professionals hebben geboden aan Surinaamse gezondheidswerkers. “Hun inzet en solidariteit hebben ons geholpen om deze moeilijke tijden door te komen”, merkte de bewindsman op.

Naast deze essentiële samenwerking in de gezondheidszorg, onderstreepte hij ook het belang van intermenselijke uitwisselingen tussen beide landen als een manier om een culturele brug te bouwen. De Surinaamse vliegmaatschappij Fly Allways speelt hierbij een cruciale rol door directe vluchten van en naar Cuba te faciliteren, waardoor connectiviteit tussen de naties wordt bevorderd.

Minister Ramdin gaf verder aan dat ernaar wordt gestreefd om de economische en commerciële partnerschappen te versterken, met een focus op sectoren zoals bedrijfsbevordering, investeringen, landbouw, ecotoerisme en multi-bestemmings-toerisme. “Deze samenwerking zal niet alleen onze economieën versterken, maar ook de banden tussen onze gemeenschappen verdiepen”, aldus de regeringsfunctionaris.

De ambassadeur gaf aan de wederzijdse samenwerking en vriendschappelijke betrekkingen te blijven verdiepen tussen Suriname en Cuba. “Samen met onze Surinaamse collega’s zal onze ambassade gebruikmaken van deze viering om de voortgang te waarborgen van wat we tijdens de gesprekken bespreken”, merkte de diplomaat op.

Pinelo benadrukte het belang van voortdurende samenwerking tussen beide regeringen en bevolkingen om economische betrekkingen te versterken. “Suriname kan altijd op de steun van Cuba rekenen.”