Politie zoekt automobilist die politie rekruut doodreed

De bromfietser die zaterdagavond aan het Garnizoenspad in Suriname door een automobilist werd doodgereden, is de 23-jarige politie rekruut Vishaal Karansingh. Hij was een rekruut van politie die stage liep op het politiebureau Calcutta.



In gesprek met een familielid verneemt de redactie van Waterkant.Net dat de politieman naar huis reed toen hij door een automobilist op de kruising van het Garnizoenspad en de Prim Ramawath Doebestraat is aangereden.

Als gevolg van de aanrijding liep Karansingh ernstige verwondingen op. Hij overleed ter plaatse.

Na de aanrijding is de autobestuurder doorgereden zonder zijn identiteit achter te laten. Volgens het familielid is van de veroorzaker nog geen spoor te bekennen.

De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek. Het lijk van Karansingh is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. Politie Verkeersunit Regio Midden zal het verdere onderzoek voortzetten.

De Surinaamse politie doet een beroep op de samenleving om alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van de doorrijder, door te spelen via het Command Center 115, de gratis tiplijn 179 en of de dichtstbijzijnde politiebureau.