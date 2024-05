Mannen vast voor runnen illegaal wisselkantoor waar ook drugs verkocht werden

Een gemengd team van de politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag deze twee mannen in het kader van ‘Operatie Zero Tolerance’ in verzekering gesteld. Ze worden verdacht van witwassen en drugshandel.

De actie volgde na verkregen en uitgewerkte inlichtingen, dat er op een locatie te Winti Wai in het ressort Latour een illegaal wisselkantoor werd gerund en dat er vanuit deze plek ook drugs werden verhandeld.

Het team bestaande uit leden van de Directeur Operaties KPS (DOKPS), de Stootgroep Oost, RBTP en DNV deden een inval aan de Kraboedoistraat, waar drie mannen werden aangehouden.

Tijdens een huiszoeking en onderzoek in voertuigen zijn een hoeveelheid hasj, geldbedragen in Surinaamse dollars en vreemde valuta, fijnwegers en andere goederen in beslag genomen. Ook een personenauto werd in beslag genomen.

De mannen werden samen met de in beslag genomen goederen ter voorgeleiding overgedragen aan de politie van het bureau Latour.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn Kenswiel M. (44) en Sergio G. (38) hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld, terwijl de derde man J.M. na verhoor is heengezonden meldt de politie.