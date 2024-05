Kanapé: “Politici die beweren prijzen omlaag te zullen brengen praten nonsens”

Volgens de fractieleider van de ABOP, Obed Kanapé, moeten Surinamers niet trappen in verhalen van politici waarbij zij de kiezers beloven dat zij de prijzen van producten, diensten en zelfs nutsvoorzieningen na verkiezingswinst in 2025 omlaag zullen brengen.

Feit is volgens hem dat welke regering er ook komt, indien de keus wordt gemaakt om het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) los te laten zal het land dan regelrecht naar de afgrond worden geleid.

“Het is voor de gek houderij. Alla den man san e kon meki propaganda gi yu dati o saka watraprijs, stroomprijs nanga oliprijs, taigi den dati na nonsens den e taki. Na wan lalla lalla nonsens! Omdat je niet in staat bent dat te vergoeden met de weinige inkomsten van het land. Je bent niet in staat!”, zei Kanapé op D-TV Express.

Volgens de ABOP-topper heeft de minister van Financiën in Suriname dit reeds geprobeerd door de brandstofprijs eerder middels subsidie omlaag te houden. Uiteindelijk heeft de Staat 400 miljoen SRD daaraan moeten uitgeven.

“Terwijl AZ 20 miljoen SRD nodig heeft om zieke personen voor behandeling naar Colombia te sturen. 400 miljoen SRD heeft de overheid gewoon aan iedereen, mensen met bedrijfsauto’s en vrachtwagens, gefinancierd. Omdat je politiek mooi wilt uitstralen? Mi ne voer den politiek dati. Mi na den politiek fu opo sma ai en poti yu ini a realiteit. Dat is veel beter”, aldus Kanapé.