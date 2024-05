Helikopter met Iraanse president aan boord neergestort

Volgens Iraanse functionarissen zoeken reddingswerkers in het donker naar een helikopter die zondag neerstortte met de Iraanse president Ebrahim Raisi aan boord. De toestand van Raisi en die van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir Abdollahian, die ook in het vliegtuig was, blijven onbekend nu de nachttemperaturen in het bergachtige gebied dalen.

Het vliegtuig stortte vroeg in de middag neer in de Iraanse provincie Oost-Azerbeidzjan, wat leidde tot een enorme zoekactie, waarbij gebruik werd gemaakt van militaire drones en tientallen reddingsteams, meldden staatsmedia.

Ambtenaren hebben gezegd dat ze contact hebben kunnen maken met enkele passagiers aan boord van de helikopter.

Maar ondanks urenlang zoeken zijn de hulpdiensten er niet in geslaagd de crashlocatie te bereiken vanwege de gemelde mist en extreme kou.