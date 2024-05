De Surinaamse kickbokser Donovan ‘The Dreamchaser’ Wisse heeft zaterdag zijn wedstrijd tegen de Zwitser Ulric Bokeme gewonnen tijdens Glory 92 in Rotterdam Ahoy. De trots van Suriname blijft hierdoor Glory middengewichtkampioen.

Wisse verdedigde zaterdag voor de vierde keer zijn titel met succes. Hij werd na vijf ronden bij een ‘split decision’ uitgeroepen als winnaar.

De vechter is over twaalf dagen precies 1.000 dagen wereldkampioen in het middengewicht. Hij merkte op voor nog 1.000 te gaan.