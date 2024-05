Moeder doet aangifte van misbruik 3-jarig meisje door twee tieners

Een moeder van een 3-jarig meisje in Suriname, heeft vrijdag aangifte van seksueel misbruik van haar dochtertje gedaan.

Vernomen wordt dat de moeder schoonmaakster is op een school te Beekhuizen. Ze nam haar kindje gisteren mee naar school, toen ze haar werkzaamheden moest verrichten en liet het meisje in een leslokaal achter.

 

Op een gegeven moment ging ze terug naar haar dochter. Tot haar schrik zag ze dat haar kind op een tafel was geplaatst. Haar kleding was omlaag getrokken waarbij twee jongens bezig waren met haar.

Na de ontdekking bracht ze haar kind meteen naar huis. Tijdens het baden van haar dochter gilde het kind en gaf aan pijn te hebben bij haar geslachtsdeel. De moeder stelde een onderzoek in, waarbij ze  onregelmatigheden constateerde.

Ze bracht de peuter naar de politie van Nieuwe Haven en deed aangifte tegen de twee jongens. Het kind is middels een geneeskundige verklaring verwezen voor onderzoek. De personalia van de jongens zijn nog niet bekend.

De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.