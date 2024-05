Klant in supermarkt mishandeld en beroofd van dure tas met waardevolle inhoud

In de zaak waarbij de 21-jarige klant J.P. op maandag 6 mei in een supermarkt op de hoek gevormd door de Nieuw Weergevondenweg en Kewalbansingweg in Suriname werd mishandeld en beroofd, heeft de politie vrijdag een verdachte aangehouden.



In verband met het onderzoek is de 45-jarige Ramon M. door de politie van Latour aangehouden.

Op die bewuste dag bevond de klant zich in de winkel toen hij door een man met rasta haardracht werd belet om naar de kassa toe te lopen. “Un no miet dja now, seki dajo shi saw psa”, zei de man tegen de klant. De klant vroeg wat zijn probleem precies was, waarna de man de klant aangaf dat hij niet uit de winkel zou kunnen gaan.

Er ontstond een gehaal en getrek tussen beide mannen, dat uiteindelijk escaleerde in een handgemeen.



De klant moest enkele klappen en trappen incasseren. Hij probeerde nog te ontkomen aan de mishandeling, maar werd stevig vastgehouden. Tijdens de mishandeling schoot een andere man, die later de verdachte Ramon bleek te zijn, zijn broer te hulp. Ook hij bracht de klant trappen en klappen toe.



Hij rukte zich op een gegeven moment los van de gebroeders. Vervolgens rende hij uit de winkel naar zijn auto. De gebroeders pakten uit de auto een Gucci tas met daarin 1.500 euro, 13.000 SRD, een horloge en belangrijke documenten weg.



Het slachtoffer had de buitgemaakte tas in Frans-Guyana gekocht voor 1.450 euro. Verder verklaarde het slachtoffer dat hij het horloge van zijn inmiddels overleden opa heeft gehad als verjaardagscadeau. Het heeft een zeer hoge emotionele waarde, omdat het de enige herinnering is aan hem.



Na goed speurwerk van de politie is de verdachte Ramon opgespoord en aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Aan de opsporing en aanhouding van ‘rasta’ wordt gewerkt.