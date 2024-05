Hellings: “Ik zou 6.000 stemmen kunnen halen”

Politicus en oud-politiebondvoorzitter Raoul Hellings gelooft wel dat hij de nodige 6.000 stemmen bij de verkiezingen op 25 mei 2025 kan binnenhalen om zo een zetel voor de NPS te kunnen bemachtigen in De Nationale Assemblee (DNA).

“Ik zou 6.000 kunnen halen. Ik heb die deskundigheid in huis en ik schroom me niet ervoor om standpunten in te nemen die indruisen tegen fractiebesluiten. Ik onderbouw mijn standpunten altijd op basis van argumenten, ratio en logica. Ik heb bepaalde inzichten in huis die de Surinaamse samenleving ten goede kunnen komen”, zei Hellings in het programma Interactief op D-TV Express.

De oud-hoofdofficier van politie benadrukte dat hij nooit voor de Nationale Partij Suriname (NPS) zou hebben gekozen indien deze partij nog in de huidige coalitiesamenwerking met de VHP, ABOP en PL was gebleven. En dit enkel en alleen omdat hij geen voorstander was en is van het beleid dat nu wordt gevoerd.

Tegelijkertijd vindt hij dat de nieuwe en kleine politieke partijen weinig kans maken om met het huidig systeem binnen te komen. Stemmen op die partijen zou dan automatisch een verloren stem betekenen.

“Waarom ik zeg dat de kleine partijen weinig kans maken is omdat ze die infrastructuur niet hebben die de grote partijen hebben. Je moet zoveel logistiek werk en werk aan je interne organisatie doen dat eigenlijk wanneer je klaar bent als kleine partij om dat te doen, die verkiezingen dan al voorbij zijn. Wanneer ga je dan de kans krijgen om überhaupt die propaganda te maken om de samenleving te overtuigen dat uitgerekend jij als nieuwe partij een alternatief bent voor ze?

Ook al tegen die kleinschaligheid van de bevolking bekeken is een nieuwe partij geen werkbare optie. Ik denk dat het beter is wanneer je vanuit jouw ideologie een bestaande politieke partij gaat joinen en van daaruit die verandering probeert te brengen”, aldus de NPS’er.