Chinese gouddelver doodgeschoten bij roofoverval Afobakaweg

De 47-jarige Chinese gouddelver W.S. is vrijdagochtend in een pick-up doodgeschoten bij een roofoverval nabij de Afobakaweg in Suriname.

De politie te Brokopondo kreeg omstreeks 10.30 uur melding van een beroving te Peling Passie en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst troffen de wetsdienaren het lichaam van W.S. aan, dat geen teken van leven meer vertoonde.

Twee andere slachtoffers met lichte verwondingen waren voor de komst van de politie reeds voor medische behandeling afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Uit het voorlopige onderzoek van de politie is gebleken dat twee voertuigen over de Afobakaweg reden gaande in de richting van Peling Passie. Toen de twee voertuigen ongeveer 1 km in de weg waren, werd het eerste voertuig achtervolgd door het ander voertuig, waarin twee gemaskerde mannen zaten.

Op een gegeven moment werden schoten gelost op het voertuig, een pick-up, van de slachtoffers. De bestuurder W.S. werd daarbij in het hoofd geraakt met voor hem het noodlottige gevolg. De twee andere inzittenden hebben lichte verwondigen opgelopen.

Het is vooralsnog niet duidelijk door wie de roofoverval is gepleegd, maar de daders gingen ervandoor met een onbekend hoeveelheid ruw goud.

Ter plekke zijn hulzen van verschillende vormen en kalibers aangetroffen die door de politie in beslag zijn genomen. Aan de gehele rechterzijde van de pick-up, waarin de slachtoffers zaten, zijn er kogelinslagen waar te nemen.

Het ontzielde lichaam van W.S. is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek in deze zaak.