Santokhi vraagt medewerking van een ieder zodat Bouterse opgepakt en opgesloten kan worden

De Surinaamse president Chan Santokhi roept een ieder op om mee te werken aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige oud-legerleider Desi Bouterse, die in december vorig jaar tot 20 jaar cel is veroordeeld voor meervoudige moord.

“De pg heeft de internationale gemeenschap opgeroepen en ik roep vanuit deze plaats een ieder op om mee te werken aan zijn opsporing en alle informatie die nodig is, om die door te geven aan de procureur-generaal en geen goedkope politiek hiermee te bedrijven”, zei Santokhi zondag in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Het staatshoofd wuift vooral de kritiek weg dat hij enige blaam zou moeten krijgen voor het feit dat Bouterse zichzelf onvindbaar heeft gemaakt, omdat er zogenaamd vooraf afspraken tussen hem en Bouterse zouden zijn geweest. Hij voerde aan dat de trias politica gedachte steeds is gehanteerd en de nodige instanties, waaronder de rechterlijke macht en het Surinaamse Openbaar Ministerie, hun werk correct hebben gedaan.

Weliswaar had hij niet verwacht dat de oud-legerleider zou vluchten vanwege het patroon waarbij Bouterse bij al zijn eerder veroordelingen normaal in het land te vinden was.

“Er zijn zoveel momenten van vonnis geweest en hij is niet gevlucht. Hij is in het land gebleven. Laat men geen struisvogel spelen in dit land. Iedereen heeft verantwoordelijkheid. De opsporing van de procureur-generaal komt altijd wanneer het Openbaar Ministerie met haar werkarmen iemand niet kan opsporen. Dan wordt er een beroep gedaan op de internationale en lokale samenleving van ‘help me om die persoon op te sporen’.

Laat iedereen op scherp gaan zitten, verantwoordelijkheid op zich nemen en de opdracht van de procureur-generaal gaan uitvoeren. Zodat hij opgepakt en opgesloten kan worden”, benadrukte Santokhi.