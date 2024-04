Rovers schieten op bewaker houtzagerij en steken vluchtauto in brand

In Suriname hebben drie gewapende mannen vanmorgen een gewapende roofoverval gepleegd op een houtzagerij te Goede Verwachting. Ze hebben daarbij op de bewaker geschoten.

Volgens het gewonde slachtoffer waren alle drie rovers gewapend met een vuistvuurwapen. De buit betreft een geldbedrag van 50.000 Surinaamse dollars, 3.600 USD, paspoorten en een laptop.

De rovers hebben de plaats verlaten in een grijze Toyota Brevis en zijn daarmee richting de Saronbrug gereden. Het vluchtvoertuig werd kort na de overval in brand gestoken en in de Karieweg, een zijstraat van de Goede Verwachtingweg, aangetroffen.

De 48-jarige bewaker liep een schotwond op aan zijn buikstreek en dijbeen. Hij werd door een ambulance afgevoerd voor medische verpleging.

De politie van Latour was ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.