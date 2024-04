Goudzoeker zwaargewond na val van 20 meter in mijn

In Suriname is een goudzoeker zondagochtend zwaargewond geraakt na een val van ongeveer 20 meter in de Royal mijn in het district Brokopondo.

In de ochtend belde een collega goudzoeker naar het Surinaamse Command Center en gaf door dat een hunner in een mijn gevallen was, hevig bloedde en niet aanspreekbaar was. De melding werd doorgespeeld aan de politie van het bureau Brownsweg voor onderzoek.

Daar de beller door de slechte verbinding niet meer te bereiken was, begaf de politie zich naar de mijnen om te kijken waar het geval zich heeft voorgedaan.

Het slachtoffer werd in de Royal mijn aangetroffen (foto). Hij bloedde hevig en lag bewusteloos op een bench. Na enige tijd kwam hij bij en werd hij in allerijl vervoerd voor medische behandeling.