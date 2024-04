Zware aanrijding op ‘afdamming’ vanwege hevige rookontwikkeling

De hevige rookontwikkeling die in het Westen van Suriname is ontstaan vanwege brand in het Bigi-Pan gebied, heeft woensdagmiddag geleid tot een zware aanrijding op de zogeheten afdamming.

Bij het verkeersongeval waren drie trucks en een personenauto betrokken. Vernomen wordt dat de personenauto achterop een truck knalde en van achteren ook zelf werd aangereden door een truck.

Dit zou het gevolg zijn van dikke rookontwikkeling waardoor het zicht op de weg beperkt werd.

Tijdens een regeringspersconferentie woensdag liet minister Ramdin weten dat er bij het ongeval twee personen gewond zijn geraakt.

Hij gaf aan dat de Surinaamse brandweer uitrukte om de brand te beheersen. Ook heeft het ministerie van Openbare Werken materieel gestuurd om de bomen omver te zetten, zodat de brand zich niet verspreid en heviger wordt.