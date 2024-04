Twee mannen met grote hoeveelheid XTC tabletten aangehouden

De politie in Suriname heeft woensdagavond deze twee mannen aangehouden nadat zij informatie had binnen gekregen, dat de twee een grote hoeveelheid XTC tabletten aan derden wilde verkopen.

Na de informatie te hebben uitgewerkt werden de verdachten A.R. en J.K. in een personen voertuig aangetroffen en door een gemengd team bestaande uit leden van de stootgroep van Regio Oost en de Directeur Operaties KPS, aangehouden op een locatie te Highway.

In het voertuig werd een hoeveelheid XTC tabletten aangetroffen en in beslag genomen. Tijdens een verder onderzoek op het woonadres van R. werd ook een grote hoeveelheid XTC tabletten aangetroffen en in beslag genomen.

Naast de drugs is ook het voertuig in het belang van het onderzoek in beslag genomen en overgedragen aan de afdeling Narcotica van de Surinaamse politie.