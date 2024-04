Man dood op de weg aangetroffen; vermoedelijk door bromfiets aangereden

Een 45-jarige man in Suriname is afgelopen vrijdag dood op de Fredriks Nataniel Jamesweg aangetroffen. De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend, maar het vermoeden bestaat dat er sprake moet zijn van misdrijf, meldt het Korps Politie Suriname.

Bij een ingesteld buurtonderzoek door de Surinaamse politie, gaf een bewoonster door dat zij in haar woning was en een bromfiets langs hoorde gaan. Op een bepaald moment hoorde zij een harde knal alsof de bromfiets tegen iets was aangereden.

Zij hoorde de bromfiets op een bepaald moment weer met een vaart wegrijden en dus besloot ze in huis te blijven. Kort daarna hoorde zij mensen op straat praten, nam een kijkje en zag een man liggen, die geen teken van leven meer vertoonde.

De politie van het bureau Apoera trof in de vroege ochtend van vrijdag 29 maart 2024 het ontzielde lichaam van de 45-jarige A.B. aan. Op het lichaam werden ter hoogte van zijn borstkas stofdeeltjes aangetroffen. Ook heeft het slachtoffer een rechter sleutelbeen fractuur en een fractuur aan zijn ribbenkast opgelopen.

Een arts stelde officieel de dood van de man vast. In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van A.B. daarna door de politie ter obductie in beslag genomen.

Het onderzoek in deze zaak wordt door de recherche van Regio West en de Verkeer Unit van Regio West voortgezet.