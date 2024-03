Man verdacht van misbruik 14-jarig nichtje rent bosschage in met verdelgingsmiddel

De moeder van een 14-jarig meisje in Suriname schakelde afgelopen maandag de politie in, nadat haar dochter haar had verteld dat ze seksueel misbruikt zou zijn door haar oom.

 

Vernomen wordt dat het meisje sinds haar 10e jaar stelselmatig door haar oom misbruikt werd. Ze besloot dit na vier jaar aan haar moeder te vertellen.

De oom die op hetzelfde erf woont, hoorde het meisje over het seksueel misbruik praten, waarna hij het bosschage in rende met een fles verdelgingsmiddel. Het vermoeden bestaat dat hij het middel heeft ingenomen.

De politie stelde een onderzoek in, maar trof de verdachte niet aan. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing van de oom.