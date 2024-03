Gezin van vier dakloos door felle woningbrand

Een gezin van vier is maandag dakloos geworden, nadat hun woning compleet door brand werd verwoest. Dit gebeurde iets voor 18.00u aan de Ramsingaarweg in Suriname.

Vernomen wordt dat een moeder met haar twee zonen thuis was, toen de brand in de keuken begon. De buren en de bewoners hebben volgens voorlichter van de Surinaamse brandweer Olton Pinas getracht het vuur met emmers water te blussen, maar dat is niet gelukt.

Het huis met inboedel is geheel in de vlammenzee verloren gegaan. Het betreft in deze een laagbouw woning deels uit steen en deels uit hout opgetrokken. Een belendend pand heeft schade opgelopen aan de dakgoot, twee schuiframen en het plafond.



Er hebben zich geen persoonlijk ongelukken voorgedaan. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek.