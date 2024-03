19-jarige ’s nachts onderweg naar huis overvallen

Een 19-jarige jongeman is in de nacht van maandag op dinsdag onderweg naar huis overvallen door twee criminelen. Dit gebeurde aan de J.A. Pengelstraat in Suriname.



Volgens het slachtoffer W.S. liep hij rond 01.15u naar huis. Op een gegeven moment benaderden twee mannen hem, waarbij één van hen zijn mobiele telefoon uit z’n hand wegrukte.



Na de daad renden de daders naar de begraafplaats aan de Brunastraat. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Van de straatrovers ontbreekt nog elk spoor.