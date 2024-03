Pick-up slaat over de kop na botsing met lijnbus

Op de kruising van de Ramboetangstraat en de Floralaan in Suriname, heeft zich dinsdagmiddag een aanrijding voorgedaan tussen een lijnbus en een pick-up. Door de botsing sloeg de pick-up over de kop en kwam deels op een ander voertuig terecht (foto).

De bus reed omstreeks 12.25u over de Floralaan gaande in de richting van de Leo Eliazerstraat, terwijl de pick-up over de Ramboetangstraat reed, richting de Marowijnestraat.

Gekomen op bovengenoemde kruising negeerde de buschauffeur het stopbord van de Floralaan, met een botsing als gevolg.

De pick-up sloeg door klap over de kop en belande dwars over de weg en deels op een personenauto, die uit de tegengestelde richting kwam. Niemand raakte gewond bij de aanrijding.

De buschauffeur verkeerde vermoedelijk onder invloed van alcohol verkeerde en werd door de Surinaamse politie naar het bureau afgevoerd. De bus is in beslag genomen en door een sleepwagen naar de berging gesleept.

De schade aan de pick-up en personenauto is aanzienlijk. De politie van Flora heeft de zaak in verder onderzoek. De pick-up: