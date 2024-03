Aan de Kennedyweg ter hoogte van de Coropinabrug in Suriname, is een voertuig zondagmiddag rond 17.45u over de kop geslagen.

Vier inzittenden, te weten twee vrouwen en twee kinderen, zijn gewond geraakt.

Een ambulance werd ingeschakeld om de slachtoffers eerste hulp te bieden en naar de Spoedeisende Hulp af te voeren.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is geweest van het ongeval. De Surinaamse politie is op het moment van schrijven ter plaatse bezig met het onderzoek.