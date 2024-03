Twee stenen woningen verwoest door felle brand

Dit is over van de twee panden aan de L’ Hermitageweg in Suriname, waar gisteravond rond 19.00u een felle brand woedde.

Die avond kreeg de brandweer de melding van een woningbrand op bovengenoemd adres dichtbij de Brokopondolaan. Ter plaatse aangekomen bleek dat een hoogbouw pand op nummer 40 en een laagbouw woning opa nummer 42 in lichterlaaie stonden.

Beide panden zijn opgetrokken uit steen. Het vermoeden bestaat dat de brand bij pand 42 is begonnen en het vuur overgeslagen is naar pand 40. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voor gedaan tijdens de brand.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De Forensische Opsporing van de Surinaamse politie is in stelling gebrand om nader onderzoek ter plaatse te verrichten.

Beide panden waren op het elektriciteitsnet van EBS aangesloten. Pand 40 is wel tegen brand verzekerd en het nog onduidelijk of pand 42 verzekerd was.

De politie van Uitvlugt heeft de zaak in onderzoek.