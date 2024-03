OPINIE: ‘Wat heeft minister Nurmohamed verkeerd gezegd?’

[INGEZONDEN] – In de kwestie van Pan American heeft minister Riad Nurmohamed, in een interview de zaak afgedaan als bulsh*t en gel*l en ik geef de minister groot gelijk. Wat betekent bulsh*t? Vrij vertaald betekent het: onzin. En gel*l? Betekenis: ‘geklets of onzinnig gepraat’. Waarom dan die heisa/commotie? Omdat we niet gewend zijn aan zulke woorden klinkt het raar maar het zijn woorden die dagelijks gebruikt worden. Dus de minister hoefde geen enkele verontschuldigingen aan te bieden, het was nergens voor nodig.

Er werden alleen maar onzinnige vragen gesteld, de minister heeft een fout gemaakt door de vragen van de straatjuristen en haatzaaiers te beantwoorden. De minister moest hen verwijzen naar het Openbaar Ministerie, want de zaak is in onderzoek bij het OM. Hadden de NDP en de haatzaaiers ooit ondersteuning gegeven aan het OM, om de honderden corruptieschandalen tijdens regering Bouterse I en II te onderzoeken? NOOIT. Alles werd onder het tapijt geveegd.

Elke dag zijn haatzaaiers en racisten op facebook bezig de minister uit te schelden en lastercampagne te voeren tegen hem, dus het was op zijn plaats om deze groep van haatzaaiers en racisten op hun donder te geven.

Bouterse zelf is ook een racist. Tijdens een massameeting in Ocer, in 1987, zei Bouterse dat deng koelie, he’r dey, bezig zijn met kakaré kakaré. Zijn we dat zo snel vergeten. Zijn wij ook zo snel vergeten, de racistische uitspraken van Jennifer Silos van Dijk en Eugene van der San.

Op een vergadering in juli 2016 zei Bouterse dat sommige mensen ‘STOM’ zijn en dat ene Chandrika (hij bedoelde VHP voorzitter Chan Santokhi) een plan had maar dat plan, een BS was, daarmee bedoelde hij bulsh*t. Alle NDP’ers, inclusief Stephen Tsang, Melvin Bouva en Rabin Parmessar hebben toen hun grote mond dichtgehouden.

De NDP, NPS en BEP willen een onderzoek van de Rekenkamer in de van zaak Pan-American. Waarom hadden deze partijen in 2019 geen onderzoek gevraagd over dit zelfde project van Pan American? En waarom ook geen onderzoek gevraagd over alle andere verkavelingsprojecten van regering Bouterse? Had NDP en de andere partijen belangen bij deze projecten?

Nu er een frisse wind waait van transparantie bij minister Nurmohamed, willen ze een onderzoek. Houden deze partijen niet van transparantie? Waarom probeert men nu het beleid van deze minister te dwarsbomen? Volgens de minister zullen er meer van dit soort projecten komen, waarbij transparantie, openheid van zaken en duurzaamheid, hoog in het vaandel staat bij de minister.

Waarom Is de NDP plotseling zo voortvarend in de kwestie Pan American? Waarom niet in de moordzaak van 8 december 1982 waarbij 15 weerloze burgers op gruwelijke wijze zijn vermoord. De NDP had nooit en te nimmer van het parlement geëist dat het 8 decemberproces voortvarend onderzocht moest worden. Had de NDP in die moeilijke dagen ondersteuning gegeven aan het Openbaar Ministerie? Had de NDP ook een petitie ingediend bij het Openbaar Ministerie?

Integendeel, ze heeft op allerlei manieren gepoogd het 8 decemberproces te dwarsbomen. Het heeft 16 jaar geduurd voordat de wrede moordenaars veroordeeld zijn. Allerlei juristen worden nu van stal gehaald door de NDP om de Pan American case te beïnvloeden. De kwestie van Pan American ligt bij het Openbaar Ministerie, wij moeten het OM alle ruimte geven om de zaak grondig te onderzoeken.

Idris Naipal