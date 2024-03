Een 85-jarige bejaarde vrouw is zaterdagmiddag dood neergevallen voor haar poort aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.



Vernomen wordt dat de vrouw hartpatiënt was. Ze is waarschijnlijk overleden door hartfalen. Een overbuurman ontdekte het slachtoffer op het erf voor de poort.



De politie van Houttuin is ter plaatse voor onderzoek. Er zijn geen tekenen van misdrijf aangetroffen op het lijk.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt het lijk afgestaan aan de nabestaanden.