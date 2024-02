Motorfietser na zware aanrijding onderweg naar ziekenhuis overleden

Een 32-jarige motorfietser is afgelopen nacht onderweg naar het Academisch Ziekenhuis in de ambulance overleden. Hij was betrokken bij een aanrijding aan de Leo Eliazerstraat in Suriname.

De aanrijding vond plaats tussen een bromfiets en een motorfiets. Beide bestuurders werden met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.



De motorfietser Peter R. reed met een zwart/grijze motorfiets en Rachel B. (16) was bestuurder van een blueblack bromfiets. Omstreeks 22.20u kwam de melding van de aanrijding binnen.

Toen de politie van Flora na de melding ter plaatse aankwam werden beide slachtoffers met de ambulance afgevoerd.



De motorfietser overleefde de opgelopen verwondingen niet en overleed in de ambulance. Zijn lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.