Vrouw steekt huis in brand en neemt middel in na woordenwisseling met haar man

Een 50-jarige vrouw heeft afgelopen donderdag een woning aan de Bergenshoopweg in Suriname in brand gestoken. Ze nam hierna een verdelgingsmiddel in.

Naar zeggen van de vrouw was dit allemaal de oorzaak van een woordenwisseling tussen haar en haar man, meldt de Surinaamse politie regio Midden.

Het bureau De Nieuwe Grond kreeg die donderdag 22 februari 2024, omstreeks 17.30 uur, de melding van een woningbrand aan de Bergenshoopweg. De wetsdienaren gingen naar het adres voor onderzoek en troffen een laagbouwwoning in brand aan.

Terwijl zij bezig waren de nodige maatregelen te treffen, kregen zij melding van de basis, dat een man het politiebureau had aangedaan om hulp te zoeken voor een vrouw, die een verdelgingsmiddel had ingenomen. Voorts dat de man die de melding deed, de vrouw naar de Spoedeisende Hulp overbracht.

Op de Spoedeisende Hulp aangekomen, werd de vrouw Sandra, S. (50) aangetroffen en desgewenst gaf zij toe uit boosheid de brand te hebben gesticht in de woning en vervolgens het verdelgingsmiddel te hebben ingenomen.