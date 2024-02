Van Dijk-Silos: “De vp moet weg. Wij hebben niets aan een kawtere-persoon”

“De vp moet weg. Hij is kawtere, hij moet weg. Wij hebben niets aan een kawtere-persoon”, zegt jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos naar aanleiding van de manier waarop de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk zich probeert te verschonen in de kwestie rondom de Pan American case.

In een interview op D-TV merkte Van Dijk-Silos op dat de tweede man van Suriname geen enkele indruk op haar maakt, omdat hij steeds doet alsof hij machteloos is.

“Want hoe dan ook wil je niet meewerken, maar er wordt geen consequentie verbonden. Want je bent kawtere. Hij heeft letterlijk een kawtere-policy van mi na kawtere, mi ne tak neks. Dat is onze regering. De vp doet alsof hij machteloos is. Hij is niet machteloos. Hij is kawtere. Dat is het concept dat hij heeft over zijn eigen positie. Hij heeft een grote mond zoveel en uiteindelijk heeft hij laatst verteld dat alles goed gaat in de coalitie. Vergeet dat soort uitspraken ook niet. Dat hoort thuis in de dimensie ‘voor-de-gek-houderij’”, aldus de politica.

Als het aan haar ligt, dan zou op basis van deze case niet alleen vp Brunswijk moeten opstappen, maar ook president Chan Santokhi en de ministers Riad Nurmohamed en Stanley Raghoebarsingh.

“In elk beschaafd land waar wij geen barbaren hebben wel. Want er is duidelijk sprake van corruptie en ik begin het gevoel te krijgen dat de staatskas geroofd is voor 8 miljoen US dollars, plus wat we niet weten”, aldus Van Dijk-Silos.

Op een persconferentie afgelopen vrijdag is er door functionarissen van het ministerie van Openbare Werken onderbouwd en uitgelegd dat er geen wettelijke regels zijn overtreden, documenten niet valselijk zijn opgemaakt en dat de Staat niet is benadeeld in de Pan America case.

Eerder had een klokkenluider een aantal documenten aan het Openbaar Ministerie overgedragen en is op basis daarvan een onderzoek gestart.