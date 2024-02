Politie doet inval na tip over wapenhandel; ook auto klemgereden

De politie in Suriname heeft vrijdag een inval gedaan, nadat er een tip was binnengekomen dat er sprake zou zijn van wapenhandel, op een woonadres in Paramaribo-Noord.

De inval werd gedaan door een gemende eenheid van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), Kapitale Delicten (KD) in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en heeft geresulteerd in de aanhouding van twee Chinezen van 23 en 27 jaar.

Tijdens hun aanhouding zijn een vuistvuurwapen en een schouderwapen aangetroffen en in beslag genomen.

In dezelfde zaak werden nog twee mannen in beeld gebracht, te weten de 25-jarige K.J. en de 44-jarige K.R. De twee werden door de Surinaamse politie klemgereden voor een winkel in Paramaribo-Noord (foto).

In het voertuig waarin de mannen zaten, zijn twee vuistvuurwapen aangetroffen. Tijdens een huiszoeking van K.J. en K.R. zijn nog een aantal vuistvuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.

De wapens zijn in belang van het verder onderzoek in beslag genomen. Alle verdachten zijn overgedragen aan de afdeling KD. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.