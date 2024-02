Dronken chauffeur rijdt op berm en kantelt met pick-up in trens

De chauffeur van deze pick-up, die onder invloed van alcohol verkeerde, is vanmiddag met het voertuig op z’n zij in een trens gekanteld aan de Mijnzorgweg in Suriname.

De man verklaarde dat hij over de weg reed en plotseling de controle over het stuur verloor. De pick-up reed een berm op kantelde in de trens.

De chauffeur wist zichzelf te bevrijden en bleef ongedeerd.

De pick-up is zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.

In de ochtend reed een dronken automobilist een EBS-mast aan de Padiweg te Jarikaba omver en raakte gewond.