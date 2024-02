Rovers belanden met gestolen auto in goot

Op de hoek van de Richard Voullaire- en de Herman Steinbergstraat in Suriname is een automobilist in de nacht van zondag op maandag 19 februari klemgereden en beroofd achtergelaten.



Het slachtoffer E.L. (26) werd rond 06.00u door een weggebruiker bewusteloos langs de weg aangetroffen.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het slachtoffer door drie criminelen gezeten in een zwart voertuig van het merk Toyota Passo zou zijn klemgereden. Ze waren allen gekleed in het zwart en gemaskerd.

Daarnaast waren ze gewapend met een vuistvuurwapen en een knuppel. Hiermee hebben ze het slachtoffer bewerkt. Ze zijn vervolgens met zijn auto weggereden.



De buit betreft een zwarte Daihatsu Boon met het kenteken PE-78-14, een gouden halsketting een mobiele telefoon en 460 SRD. Dit voertuig is rond 04.00u aan de Milraiweg tijdens een wilde achtervolging in de goot beland.



Nadat het slachtoffer weer bijkwam klaagde hij van pijn. Hij heeft slagen moeten incasseren met een knuppel. Volgens verklaring van het 26-jarige slachtoffer kwam hij van het stappen. Op de voormelde kruising is hij klemgereden, mishandeld en beroofd.



De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Het vermoeden bestaat dat de rovers na de straatberoving een gewapende roofoverval hebben gepleegd in een woning aan de Hadji O Ahmadaliweg.



In de auto van het slachtoffer E.L., die in de goot terechtkwam tijdens de achtervolging, heeft de politie twee gascilinders aangetroffen die van misdrijf afkomstig zijn. Er zijn voorals geen aanhoudingen gepleegd.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten.