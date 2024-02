Bronto Somohardjo: “Kijk wat er nu met de NDP is. Hun voorzitter is verdwaald”

Bronto Somohardjo, PL-ondervoorzitter tevens minister van Binnenlandse Zaken in Suriname, heeft flink uitgehaald naar de politieke partijen en politici die de Pertjajah Luhur (PL) de afgelopen jaren hebben weggejaagd. De PL-topper richtte zijn ogen vooral op de veroordeelde en voortvluchtige NDP-voorzitter Desi Bouterse die naar zijn zeggen ‘is verdwaald’.

Volgens Bronto heeft iemand die oprecht bezig is voor niets te vrezen. “Pertjajah Luhur is een betrouwbare partij. In 2010, toen het Nieuw Front ons wegjaagde hebben wij alles gedaan om te blijven. Toen zeiden ze dat we Labarias zijn. Kijk wat er nu is met het Front, het bestaat niet. Toen de NDP ons zonder reden wegjaagde in 2014. Kijk wat er nu met hun is. Hun voorzitter is verdwaald. Ik zeg dit, want als je oprecht bent, heb je niks te vrezen. De NDP wilde de ABOP wegjagen in 2014. Toen heeft voorzitter Paul Somohardjo gezegd: Als jullie ABOP wegjagen, jaag jij mij ook weg”, zei Somohardjo zaterdagavond op een PL ressort meeting te Tijgerkreek Saramacca.

Volgens Somohardjo heeft de PL in de huidige Surinaamse regering met de VHP en ABOP bewezen dat zij een betrouwbare partner is. Want terwijl andere partijen wegrennen voor hun verantwoordelijkheid, doelende op de NPS, blijft de PL.

“Het is gemakkelijk om te rennen wanneer er moeilijke beslissingen worden genomen. Maar wij blijven. Het is de Pertjajah Luhur die heeft voorgesteld om basisgoederen te importeren. Het heet nu Foodbasket, maar het is Pertjajah Luhur die het heeft voorgesteld. Willen jullie me nu geloven, dan vraag de president. Jammer dat het pas na drie jaren wordt gedaan, maar beter laat dan nooit”, aldus de politicus.