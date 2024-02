Vuurwapens van agressieve psychiatrische patiënt in beslag genomen

De politie in Suriname heeft afgelopen maandag twee vuistvuurwapens en twee jachtgeweren in beslag genomen (foto onder), na een ruzie tussen twee broers waarbij er bedreigende uitlatingen zijn gedaan.

De wapens zijn van de 45-jarige Raoef G., die volgens de politie regio Paramaribo onder behandeling van PCS is. Volgens zijn broer Omar krijgt Raoef al geruime tijd agressieve buien na gebruik van medicatie.

Ook is hij bang dat Raoef zichzelf of iemand in het huis kan verwonden, daar hij in het bezit is van enkele vuurwapens.

Raoef verklaarde aan de politie dat hij in het bezit is van een vuistvuurwapen en een jachtgeweer. Verder dat hij over papieren van de wapens beschikt en die in een kluis heeft bewaard.

De in beslag genomen wapens

Bij een onderzoek in zijn kamer trof de politie een vuistvuurwapen van het merk Astra met 2 patroonhouders inhoudende 26 scherpe 9mm patronen in zijn kamer op een bureau aan, terwijl een dubbelloop jachtgeweer van het merk Barreta met 5 hagelpatronen op een bankstel werd aangetroffen.

Van deze twee vuurwapens toonde Raoef een geldige vergunning.

De politie stuitte daarna echter ook op een revolver met 37 patronen op zijn nachtkastje en een rifle geweer kaliber 22 met 37 patronen van 6mm. Van de revolver en de rifle kon Raoef geen geldige papieren tonen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) werden de twee legale wapens in bewaring genomen, terwijl de illegale wapens in beslag zijn genomen.

Na verhoor werd Raoef heengezonden.