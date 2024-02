Rover na overval doodgeschoten door politie

Een rover is zaterdag na een overval in het dorp Krofaya doodgeschoten door de politie in Suriname.

De politie van bureau Brownsweg kreeg omstreeks 17.30 uur de melding dat er in voornoemde dorp een beroving heeft plaatsgevonden en koerste derwaarts.

Toen de wetsdienaren ter plaatse arriveerden ontstond er een schotenwisseling met enkele rovers, waarbij één dodelijk is geraakt.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn in het gebied in verband met het onderzoek.