In aanbouw zijnde woning door brand verwoest

Een laagbouw in aanbouw zijnde woning van 10 bij 7 meter is zaterdagmorgen geheel door brand verwoest aan de Paremoeroestraat, een zijstraat van Sawarieweg te Bernharddorp.

Het Korps Brandweer Suriname kreeg omstreeks 08.10 uur melding van de woningbrand en dirigeerde ter plaatse.



Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat vier personen in het in aanbouw zijnde woning bleven. Volgens hem is er geen sprake van persoonlijke ongelukken.

Het huis was nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Ter plaatse heeft de brandweer twee gascilinders elk van 28lbs uit de woning verwijderd.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.