China stelt USD 130.000 ter beschikking van NCCR en BIBIS

De Volksrepubliek China draagt USD 130.000 bij aan het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). De ondertekeningsceremonie vond plaats op 15 februari op het ministerie van BIBIS.

USD 30.000 is bestemd is voor reparaties aan het gebouw van BIBIS en USD 100.000 is voor de institutionele versterking van het NCCR. Minister Ramdin en ambassadeur Han Jing van China hebben de overdracht- en acceptatiedocumenten ondertekend. “De samenwerking met China is uitstekende en zal worden voortgezet in 2024”, aldus de bewindsman.

Ambassadeur Han Jing stelt dat China zich serieus bezighoudt met de aanpak van klimaatverandering. De donatie aan het NCCR zal worden gebruikt om de efficiëntie van de rampenondersteuning te verbeteren.

NCCR-coördinator Jerry Slijngaard laat doorschemeren dat de middelen zullen worden gebruikt voor decentralisatie van dienstverlening om sneller lokale hulp te bieden. “Met klimaatverandering waarmee we nu te maken hebben op vele terreinen en de voorbereiding op de veiligheid rond de off-shore olie -en gasontwikkelingen, is deze steun zeer welkom”, meldt Slijngaard.

Minister Ramdin benadrukt dat donaties tot stand komen door goed overleg met ambassades. Aan het begin van het jaar vond een conferentie plaats met donorlanden waarbij projecten werden besproken die voor Suriname van belang zijn. “Dan mogen ze zelf uitkiezen waar ze wensen te ondersteunen. Vele landen hebben dat gedaan en ik kan u zeggen dat vele landen ook in de komende weken en maanden de ondersteuning zullen voortzetten”.

De Chinese ambassadeur zegt dat China altijd bereid is om te helpen. “Wij hopen dat wij onze hulp aan Suriname kunnen blijven verlenen als onderdeel van onze bijdrage aan de mondiale ontwikkeling”, onderstreept de diplomaat.