Bonuman aangehouden voor verpanden gouden sieraden hulpzoekenden

Dimitri, M. alias ‘Dimi’, die van beroep bonuman is in de winti religie, is zaterdag door de politie in verzekering gesteld ter zake oplichting en verduistering.

Tegen de verdachte zijn er in de afgelopen periode in twee afzonderlijke gevallen aangifte gedaan van voornoemde strafbare feiten, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

In beide gevallen zijn er personen bij de bonuman geweest voor een spiritueel bad. Hierbij moesten zij hun gouden sieraden afstaan voor een ritueel waarbij hij bij die gelegenheid zonder medeweten en/of toestemming de sieraden van de rechtmatige eigenaren heeft verpand.

Na goed speurwerk door de Recherche van Regio Midden is Dimitri in beeld gebracht en aangehouden. Tijdens het onderzoek heeft hij toegegeven dat hij de strafbare feiten heeft gepleegd.

Na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte na te zijn verhoord in verzekering gesteld.