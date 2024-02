SAO verzorgt kapperstraining in Paramaribo

In het kader van het landelijk trainingsproject ‘Wroko Foe Mek Moni’ heeft minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), op 29 januari 2024 in de Twins Kapsalon te Paramaribo, het startsein gegeven van, de Kapper A-vaktraining, onderdeel huid en haar. Aan deze vaktraining die kosteloos wordt aangeboden, participeren bijkans 20 personen.

Dit landelijk trainingsproject wordt uitgevoerd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), om personen in de gelegenheid te stellen om een vak te leren met de bedoeling hen zelfredzaam te maken. Na een succesvolle afronding kunnen de participanten als werknemer of als micro-ondernemer aan de slag op de Surinaamse arbeidsmarkt.

Minister Steven Mac Andrew heeft alvorens de trainingen voor geopend te hebben verklaard, de cursisten aangemoedigd om deze kans volop te benutten en de trainingen met succes af te ronden. Hij heeft benadrukt dat zij heel veel zullen leren om na een sucessvolle afronding meteen aan de slag te gaan als werknemer of als micro-ondernemer.

De bewindsman weet dat met de nodige inzet, discipline en wilskracht zij in staat zullen zijn om in eigen levensonderhoud te voorzien. Uiteraard kunnen zij op lang termijn als micro-ondernemer dusdanig succes boeken en ook anderen helpen aan een baan. Het ministerie investeert in hen en verwacht, dat zij zich volop zullen inzetten. Succes hebben zij zelf in de hand.

Zowel Naomi Esajas-Friperson, Onderdirecteur Arbeidsmarkt AWJ tevens voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, als Joyce Lapar, directeur van de SAO, verwacht dat de participanten zoveel mogelijk alle trainingen volgen. Een training die de nodige tijd, aandacht en geduld en zorg van hen zal vergen. Zaken die van belang zijn bij het uitoefenen van het kappersberoep.

Tot deze vaktraining behoren de onderdelen: kennis over huid en haar, diagnose vaststellen, gereedschappenleer, roltechnieken, vitaminebehandeling, wassen, föhnen, tangen, relaxen, verven en permanenten. De cursisten zijn afkomstig uit de omgeving Nieuw Weergevondenweg.