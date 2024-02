VIDEO: Zoekactie naar in diepte verdwenen Ricardo voorgezet

De man die donderdagmiddag in de diepte verdween nabij een goudveld te Koffiekamp in Suriname, is de 22-jarige Ricardo (Cardo) Neede.

De politie van Brownsweg kreeg gistermiddag de melding dat een goudzoeker vermoedelijk zou zijn verdronken bij een waterput bij een der goudvelden te Koffiekamp.

De politie begaf zich terstond naar de voornoemde plek voor onderzoek en trof daar de omstanders aan.

Volgens verklaring van een van de mede-goudzoekers, wilde Ricardo zwemmen naar een van de zandbergen, waarbij hij vijf meter voordat hij de zandberg naderde leek alsof hij een aanval kreeg en daarna in de diepte verdween.

Het lichaam was vanmorgen nog niet geborgen. De zoekactie werd vandaag voortgezet. Het onderzoek van de Surinaamse politie duurt voort.

Een familielid maakte onderstaande live video: