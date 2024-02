Vier gewonden bij frontale aanrijding tussen vrachtwagen en personenwagen

Op de Avobakaweg in Suriname heeft zich donderdagavond 15 februari een frontale aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto voorgedaan. Daarbij zijn vier personen gewond geraakt.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie is naar voren gekomen dat de bestuurder van de personenauto over de Avobakaweg reed, komende vanuit de kant van Brokopondo en gaande in de richting van Paranam. De truckchauffeur reed in de tegengestelde richting.

Ter hoogte van mast 23 ging het mis en ontstond er door tot nu toe onbekende reden, een frontale botsing tussen de twee voertuigen.

De politie van Paramam kreeg gisteravond omstreeks 19.45 uur de melding van deze aanrijding. De wetsdienaren begaven zich naar de locatie en troffen vier slachtoffers met lichamelijk letsel, van wie één bekneld was in diens voertuig.

De Surinaamse brandweer en ambulance werden terstond ingeschakeld. Twee ambulances hebben drie slachtoffers kunnen afvoeren naar SEH, terwijl de vierde per eigen gelegenheid werd afgevoerd.

Zowel de personenauto als de truck zijn aanzienlijk beschadigd. Beide voertuigen zijn door de sleepdienst naar de berging gesleept, daar zij in het belang van het onderzoek in beslag zijn genomen. Het onderzoek duurt voort.