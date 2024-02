Tweede verdachte roofoverval Tamanredjo aangehouden; wapen terecht

De Surinaamse politie heeft gisteravond de 22-jarige Ewald A. alias Pino aangehouden in de zaak waarbij een man die in zijn auto voor een supermarkt zat te wachten te Tamanredjo werd beroofd.

De beroving werd door twee mannen gepleegd, die werden vastgelegd met een beveiligingscamera. Ze gebruikten daarbij een jachtgeweer met afgezaagde loop.

Een van de verdachten werd in januari reeds aangehouden door de stootgroep van de politie regio Oost Suriname in samenwerking met de recherche Oost.

De tweede verdachte Ewald A. (foto) is donderdagavond 15 februari na een intensieve opsporingsactie door de stootgroep Oost in samenwerking met recherche Oost aangehouden op een locatie in het Texasproject te Charlesburg.

Het wapen waarmee de beroving is gepleegd, een jachtgeweer met afgezaagde loop en kolf, is achterhaald en in beslag genomen (foto).

De verdachte A. is ter voorgeleiding overgebracht naar recherche regio Oost, die belast is met het onderzoek.