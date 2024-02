Nieuwe bromfietsen en computer buitgemaakt bij inbraak LVV-kantoor Nickerie

De politie van het bureau Corantijn kreeg in de morgen van dinsdag 13 februari de melding dat er was ingebroken in het gebouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan de Walidin Ishaakweg.

Onbekenden hebben de opslagruimte overhoop gehaald en twee nieuwe dienstbromfietsen en een computer weggenomen, meldt de politie van Regio West Suriname.

De medewerker A.L. deed van deze diefstal middels braak aangifte op voormelde politiebureau.

Bij een ingesteld onderzoek door medewerkers van de Forensiche Opsporing van Regio West is geconstateerd dat de verdachten zich toegang hebben verschaft tot het gebouw door het dievenijzer van een raam en de deuren die leiden tot de kantoren te forceren.

Het onderzoek van de politie duurt voort.