Automobilist met 13 openstaande verkeersboetes valt door de mand tijdens verkeerscontrole

Tijdens een recent gehouden verkeerscontrole van de afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) van het Korps Politie Suriname, is een man die 13 verkeersboetes open had staan, door de mand gevallen.

Tijdens de verkeerscontrole werden bestuurders staande gehouden en gecheckt op de geldigheidsduur van hun autobescheiden. Verder werd gelet op het buiten vastgestelde percentage getinte voor-, zij- en achterruiten met of zonder beschikking.

Ook werd er gelet op met mica afgedekte kentekenplaten en verkeersvonnissen van eerdere overtredingen waarvoor de bestuurder een gerechtelijk vonnis heeft ontvangen.

Een bestuurder die voor 13 verkeersovertredingen veroordeeld was, was één van de weggebruikers die onderworpen werd aan de controle. Toen de politie door had dat hij al die boetes open had staan werd hij onmiddellijk staande gehouden.

De automobilist besloot de boete van een groot geldsbedrag in SRD gelijk te betalen, ter voorkoming dat hij 155 dagen gevangenisstraf zou moeten uitzitten, meldt de Surinaamse politie.