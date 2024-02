Vp Brunswijk dient Peneux van repliek: “Hij bemoeit!”

“Hij bemoeit!”, zegt de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk over de opmerkingen van oud-minister Robert Peneux na het bezoek van Brunswijk en MINOWC-minister Henry Ori vorige week van studenten van de Student Housing Campus Village, de studentencampus op het universiteitscomplex in Suriname.

Terwijl Ori zich meerdere malen heel chagrijnig uitliet tegenover de studenten na hun opmerkingen en vragen, zat Brunswijk dit alles met zijn mobiele telefoon te filmen. Peneux noemde Brunswijk daarom een rare vicepresident en vroeg zich af of de tweede man van het land daar in de functie van cameraman aanwezig was of als deel van de regering.

Volgens de oud-minister heeft de vp zichzelf hierdoor belachelijk gemaakt.

Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering woensdag zei Brunswijk dat het zijn privézaak is als hij een foto of video voor zichzelf wilt maken. En daar gaat niemand voor hem bepalen.

“Dan bepaalt hij voor mij wat ik moet doen? Ik heb het werk gedaan dat ik daar ben gaan doen en als ik foto’s met studenten wil maken, mag ik”, aldus de vp.