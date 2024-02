Menselijk skelet aangetroffen op rijstareaal in Nickerie

De politie van het bureau Henar heeft op dinsdag 13 februari na een telefonische melding omstreeks 11:50 uur menselijke resten aangetroffen op het areaal van een rijstbedrijf te Middenstandspolder.

Het voorlopig onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de beller zich op de locatie bevond om te gaan vissen, toen hij een menselijk skelet aantrof dat deels is verbrand.

Het moet in deze gaan om het skelet van een manspersoon die vermoedelijk gekleed was in een blauwe korte broek, meldt de politie van Regio West Suriname.

De verschillende politie-eenheden van Regio West deden de plek aan voor onderzoek. De recherche zet het onderzoek in deze zaak voort.