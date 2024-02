Alerte buurtbewoners houden auto-inbreker aan

Alerte buurtbewoners van de Bikhoeweg in Suriname hebben afgelopen week de verdachte Clyde R. (32) aangehouden. Hij was vroeg in de ochtend op een erf bezig in een auto in te breken.

Een bejaarde vrouw werd rond 06.00u wakker. Ze opende de deur en zag een man op het erf bij de auto. De buurtbewoners verzamelden zich nadat de bejaarde vrouw om hulp begon te roepen.



De verdachte probeerde weg te komen, maar werd na een korte achtervolging staande gehouden door omstanders.

De man had bij zijn aanhouding twee tassen met gestolen spullen bij zich. De politie werd ingeschakeld en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is R. in verzekering gesteld. Intussen hebben twee benadeelden zich aangemeld.

De politie deed afgelopen weekend een beroep op de gemeenschap om in gevallen waar verdachten op heterdaad worden betrapt, altijd de politie in te schakelen. Het is de laatste tijd namelijk vaker gebleken dat verdachten in dit soort gevallen worden mishandeld.