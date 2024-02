57-jarige man vermist te Nieuw-Amsterdam

Deze 57-jarige in Frans-Guyana geboren man is sedert maandag 12 februari vermist in Suriname. Hij is op zondag in de vooravond met een familielid vanuit Marowijne, op een logeeradres te Nieuw-Amsterdam geweest.

Maandagmorgen werd hij omstreeks 06:30u op het balkon gezien. Tegen 07:15u was hij niet meer op het balkon. Een onderzoek in de directe omgeving leverde niet het gewenste resultaat op.

Vermoedelijk is hij weggelopen meldt de Surinaamse politie regio Oost.

De vermiste man heet Michel Autocauman. Hij had een witte trui en een zwarte korte broek aan. Daarnaast had hij een handtas bij zich met het opschrift Super U.

Indien u enige informatie heeft over de verblijfplaats van de vermiste man, kunt u contact opnemen met politie Nw Amsterdam op de nummers 322232/322239 of op het politie centraal nummer 11.