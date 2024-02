Leerling neemt wapen mee naar school omdat hij bedreigd werd

De politie in Suriname werd vandaag in kennis gesteld dat een leerling op een school in het ressort Uitvlugt, een vuistvuurwapen bij zich zou hebben tijdens de les.

Enkele leerlingen die het wapen aan het lichaam van hun medeleerling zagen, stelden de schoolleiding op de hoogte.

Er werd door hen een onderzoek ingesteld en daaruit bleek dat het ging om een gasbuks, die in beslag werd genomen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de leerling door klasgenoten werd bedreigd. Hij besloot zich vandaag te bewapenen tegen zijn rivalen, door een gasbuks te lenen en mee te nemen naar school.

De politie en de ouders van desbetreffende leerling werden gealarmeerd, waarbij ook werd besloten om de jongen gelijk van school te sturen. Het wapen is door de politie in beslag genomen.