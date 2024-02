Jachtgeweer in beslag genomen bij roadblock

Een gezamenlijke eenheid van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft afgelopen weekend een roadblock gehouden op de Oost-Westverbinding, waarbij 242 voertuigen grondig zijn gecontroleerd en doorzocht.

Bij deze actie waren ook leden van de Narcotica Brigade en het Arrestatie-Team aanwezig.

In één van de voertuigen is bij onderzoek een jachtgeweer aangetroffen. De automobilist kon op dat moment geen machtiging overleggen.

Hij werd aangezegd om zich met de machtiging op het politiebureau aan te melden. Het geweer werd in het belang van het onderzoek door de politie in beslag genomen.



De Surinaamse politie gaat onverkort door met de handhaving van de roadblocks om het veiligheidsgevoel in de samenleving te verhogen. Het doel van deze actie is onderschepping van drugs en andere strafbare zaken.